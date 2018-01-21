Рэпер 50 Cent придумал сюжет для новой игры
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Судя по всему, нас ждёт супергеройский боевик. Сейчас продолжается обсуждение идеи.
Популярный рэпер Кёртис Джексон, более известный как 50 Cent, пообщался с журналистами GameSpot по случаю выхода фильма "Охота на воров". В беседе он рассказал о своих планах по поводу выпуска новой видеоигры.
Меня интересует игра. Я могу сделать продукт, который будет основан на концепции, придуманной мной для Tomorrow, Today. Это крутая идея. Она предоставит людям возможность делать то, что они не могут в реальной жизни.
50 Cent, рэпер
Tomorrow, Today впервые анонсировали летом 2017 года. Это супергеройская драма для телевизионного канала Starz. История рассказывает о ветеране, получившем суперсилу после поставленного над ним эксперимента безумного тюремного врача.
По словам рэпера, его будущая игра в любом случае будет экспериментальной. Ранее при его участии выходили боевики 50 Cent: Bulletproof и 50 Cent: Blood on the Sand.