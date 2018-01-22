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Регион
Опубликовано 22 января 2018, 01:26

Взрыв прогремел в шведском Мальмё

Фото: &copy;&nbsp;Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS&nbsp;

Фото: © Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS 

Взрыв прогремел около офисного здания в шведском городе Мальмё. Полиция оцепила место происшествия в микрорайоне Русенгорд. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает Aftonbladet, в результате повреждено здание. Несколько источников сообщили изданию, что полиция нашла подозреваемого.

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Александра Вишнякова
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