Взрыв прогремел в шведском Мальмё
Фото: © Johan Nilsson/TT News Agency/via REUTERS
Взрыв прогремел около офисного здания в шведском городе Мальмё. Полиция оцепила место происшествия в микрорайоне Русенгорд. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ny explosion i Rosengård https://t.co/4LbdPs0lk6 pic.twitter.com/orIG8z9Ved— sebastianlaneby (@sebastianlaneby) 21 января 2018 г.
Как сообщает Aftonbladet, в результате повреждено здание. Несколько источников сообщили изданию, что полиция нашла подозреваемого.