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Регион
Опубликовано 22 января 2018, 08:45

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий сожительство к официальным бракам

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Сергеев

Фото: ©РИА Новости/Владимир Сергеев

По мнению сенатора Антона Белякова, институт фактических брачных отношений должен подлежать определённой степени защиты.

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения". Согласно документу, приравниваться к официальному браку должно совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка.

При наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз получает статус фактических брачных отношений и регулируется семейным и гражданским законодательством.

— Как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального, — приводит ТАСС слова автора инициативы сенатора Антона Белякова. — Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признаётся.

По мнению Белякова, институт фактических брачных отношений должен признаваться государством и подлежать определённой степени защиты, по примеру Швеции, Нидерландов, Норвегии, Франции и Германии.

На первом этапе сенатор предлагает коснуться вопроса совместно нажитого имущества. В том случае если мужчина и женщина не заключили договор, то оно будет признаваться их совместной собственностью.

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Майя Селезнёва
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