Форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса поймали на измене с 20-летней студенткой
29-летний нападающий футбольного клуба "Арсенал" соблазнил 20-летнюю студентку Полину Соберяйску в одном из лондонских ресторанов. Таким образом, форвард сборной Чили изменил своей невесте и теперь подробности его похождений обсуждают британские и чилийские СМИ.
Интрижка между футболистом "Арсенала" и юной студенткой началась с их знакомства в лондонском Novikov Restaurant & Bar летом 2017 года, пишет Daily Mail.
Алексис заметил Полину за соседним столиком, оценил изящную фигуру девушки и попросил официанта передать ей личное сообщение интимного характера.
Молодой человек с соседнего стола всё время пялился на меня и улыбался, это было странно. Тогда я ещё не знала, кто он. Позже ко мне подошёл официант и сказал, что один из их знаменитых гостей желает переспать со мной, и спросил цену...
Тогда я пошутила, что за $ 12 тыс. я выставлю его дураком, и дала ему свой номер телефона, он принялся писать мне в WhatsApp
Футболист принялся писать студентке в WhatsApp сразу после того, как получил её телефон. За короткую переписку они успели обсудить фигуру юной студентки, место и время, а также Алексис снизил заявленную цену в 12 раз, хотя и зарабатывает он, по некоторым данным, больше $600 тыс. в неделю.
Я не знала, что он крутой футболист. Меня соблазнил его англо-испанский акцент, который я не всегда понимала. Впрочем, любовь не имеет акцента. Он танцевал для меня стриптиз, его тело такое красивое... Мы пили дорогое шампанское, всё было круто...
Мы встречались четыре раза у него на квартире, последний раз это было в конце октября. Я думала, это начало отношений, я совершенно ничего не знала о его девушке...
Но правда для полячки оказалась очень горькой: Алексис ещё с июля состоял в отношениях с 28-летней чилийской актрисой Мейт Родригез, с которой они планировали съехаться в марте 2018-го.
Когда я увидела их совместную фотографию, это было шоком. Получается, все эти пять месяцев моих отношений с Алексисом для него были лишь интрижкой...
Ранее Лайф писал, что фанаты Алексиса Санчеса обвинили его новую пассию Мейт Родригез в поражении чилийцев в игре с Боливией (0:1) в рамках первого раунда отборочного турнира на чемпионат мира, который пройдёт в России летом 2018 года.