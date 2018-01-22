Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2018, 07:17

Киберспортсмены снова стали жертвами американского спецназа

Произошло это в связи с ложным вызовом отряда специального назначения на адрес жертвы.

Фото &copy; Flickr/(vhmh)

Фото © Flickr/(vhmh)

Киберспортсмены из североамериканской организации Mythic столкнулись со спецназом. Игроки стали жертвами "Своттинга" — ложного вызова отряда специального назначения.

По словам организации, ночью к двум игрокам пришёл спецназ. Недавно из-за таких "шуток" погиб житель Канзаса, поэтому киберспортсмены назвали такие выходки опасным развлечением, которое в том числе отнимает время спецслужб.

Подобный вид "розыгрыша" популярен стал после первых вызовов в адрес стримеров ещё в 2014 году. В конце 2017 года из-за этого погиб ни в чём не повинный житель Канзаса.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • спецназ
  • США
  • киберспорт
  • киберспортсмены
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar