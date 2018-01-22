Киберспортсмены снова стали жертвами американского спецназа

По словам организации, ночью к двум игрокам пришёл спецназ. Недавно из-за таких "шуток" погиб житель Канзаса, поэтому киберспортсмены назвали такие выходки опасным развлечением, которое в том числе отнимает время спецслужб.

Подобный вид "розыгрыша" популярен стал после первых вызовов в адрес стримеров ещё в 2014 году. В конце 2017 года из-за этого погиб ни в чём не повинный житель Канзаса.