Киберспортсмены снова стали жертвами американского спецназа
Произошло это в связи с ложным вызовом отряда специального назначения на адрес жертвы.
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Киберспортсмены из североамериканской организации Mythic столкнулись со спецназом. Игроки стали жертвами "Своттинга" — ложного вызова отряда специального назначения.
По словам организации, ночью к двум игрокам пришёл спецназ. Недавно из-за таких "шуток" погиб житель Канзаса, поэтому киберспортсмены назвали такие выходки опасным развлечением, которое в том числе отнимает время спецслужб.
Two of our players were SWAT'd tonight. This is not a joke and is funny to no one. A person in Kansas already lost their life this year due to stupid actions like this. It puts everyone in an unsafe and unnecessary situation. As well takes up time of emergency services.— Mythic Reborn (@MythicRebornGG) January 19, 2018
Подобный вид "розыгрыша" популярен стал после первых вызовов в адрес стримеров ещё в 2014 году. В конце 2017 года из-за этого погиб ни в чём не повинный житель Канзаса.