Чихать необязательно. Доказано, что заразиться гриппом можно через дыхание
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Больные наиболее заразны в первые несколько дней, поэтому в этот период им советуют сидеть дома.
Американские учёные из Университета Мэриленда доказали, что заразить вирусом гриппа других людей больной может не только через чихание или кашель. Ему достаточно просто дышать, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для эксперимента учёные разделили добровольцев на две группы — в первой были здоровые люди, во второй — пациенты с симптомами острой респираторной инфекции.
После появления признаков заболевания исследователи анализировали выдыхаемый воздух. В результате в половине проб здоровых людей через некоторое время нашли бактерии.
Принято считать, что распространение происходит через мокроту, однако это не так, отмечают эксперты. Приближаться к больному особенно опасно в первые несколько дней развития его недомогания, отмечают они. Поэтому захворавшим людям советуют не выходить из дома в этот период.