Холдинг ESforce станет частью Mail.Ru Group

Российская компания приобрела сто процентов доли в киберспортивном холдинге ESforce.

Киберспортивный холдинг ESforce на сто процентов станет структурой крупнейшей технологической компании России — Mail.Ru Group. Это решение не затронет статус и операционную работу компании.

Из соответствующего пресс-релиза стало известно, что ESforce останется самостоятельным холдингом, но уже в составе Mail.Ru Group. Ранее организация принадлежала Антону Черепенникову и Highland Falls Investment. При этом Черепенников останется руководителем и членом совета директоров ESforce.