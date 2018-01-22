Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2018, 09:05

Холдинг ESforce станет частью Mail.Ru Group

Фото &copy; ESFORCE ХОЛДИНГ

Фото © ESFORCE ХОЛДИНГ

Российская компания приобрела сто процентов доли в киберспортивном холдинге ESforce.

Киберспортивный холдинг ESforce на сто процентов станет структурой крупнейшей технологической компании России — Mail.Ru Group. Это решение не затронет статус и операционную работу компании.

Из соответствующего пресс-релиза стало известно, что ESforce останется самостоятельным холдингом, но уже в составе Mail.Ru Group. Ранее организация принадлежала Антону Черепенникову и Highland Falls Investment. При этом Черепенников останется руководителем и членом совета директоров ESforce.

Сейчас объём инвестиций в холдинг составляет 60 миллионов долларов. Стоимость продажи при закрытии сделки составит 100 миллионов долларов за вычетом задолженности — около 15 миллионов долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • киберспорт
  • mailru
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar