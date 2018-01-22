Мьянма решила купить у России шесть Су-30

В Минобороны РФ отмечают, что российское вооружение хорошо зарекомендовало себя в этой стране.

Власти Мьянмы приняли решение о покупке у России шести многоцелевых истребителей поколения 4+ Су-30. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин. По его словам, эта страна также интересуется морской и сухопутной техникой.

— В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договорённость о покупке Мьянмой шести самолётов Су-30, — приводит его слова РИА "Новости".

Фомин отметил, что Су-30 на практике доказали боевые качества самолёта мирового класса. Эти машины станут основным истребителем Военно-воздушных сил Мьянмы.

Замминистра подчеркнул, что российское вооружение хорошо зарекомендовало себя на службе в армии Мьянмы.