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Регион
Опубликовано 22 января 2018, 12:06

Мьянма решила купить у России шесть Су-30

Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Пивоваров

Фото: ©РИА Новости/Сергей Пивоваров

В Минобороны РФ отмечают, что российское вооружение хорошо зарекомендовало себя в этой стране.

Власти Мьянмы приняли решение о покупке у России шести многоцелевых истребителей поколения 4+ Су-30. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин. По его словам, эта страна также интересуется морской и сухопутной техникой.

— В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договорённость о покупке Мьянмой шести самолётов Су-30, — приводит его слова РИА "Новости".

Фомин отметил, что Су-30 на практике доказали боевые качества самолёта мирового класса. Эти машины станут основным истребителем Военно-воздушных сил Мьянмы.

Замминистра подчеркнул, что российское вооружение хорошо зарекомендовало себя на службе в армии Мьянмы.

— Это, в частности, вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника, — сказал Фомин.

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Андрей Григорьев
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