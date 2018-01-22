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Опубликовано 22 января 2018, 12:44

В Комитете ГД по семье указали на разницу между браком и сожительством

Фото:&nbsp;&nbsp;&copy;&nbsp;flickr.com/Ruth Hartnup

Фото:  © flickr.com/Ruth Hartnup

Депутаты считают, что семейное законодательство может быть применено только к той паре, которая со всей ответственностью подошла к вопросу заключения брака.

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева раскритиковала идею приравнивания к официальному браку сожительства в течение пяти лет. Об этом сообщают РИА "Новости".

— Мне кажется, что у нас есть традиционные семейные ценности, которых надо придерживаться, есть семейное законодательство — какой брак считается официальным…Я считаю, что это не основание: пять лет совместно прожили — считать это браком. Считать для чего? — недоумевает депутат.

При этом Окунева призвала влюблённые пары со всей ответственностью отнестись к заключению брака, напомнила им о правах и обязанностях супругов и указала на важность института семьи с точки зрения воспитания детей.

— Когда рождаются дети, важно, чтобы между родителями были оформлены отношения, — добавила Окунева.

Напомним, согласно законопроекту, внесённому в Госдуму, приравниваться к официальному браку должно совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка. При наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз получает статус фактических брачных отношений и регулируется семейным и гражданским законодательством.

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Марина Калегина
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