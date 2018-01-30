Родители не пускают детей в школу после того, как в их туалете снесли стену

Школа объясняет своё решение необходимостью контроля за учениками: по мнению руководства, именно в туалете девочки пьют, курят, прогуливают уроки и издеваются над одноклассницами. По слухам, на следующей неделе стену собираются снести и в туалете для мальчиков. Родители не оценили необычный педагогический подход и теперь не пускают детей в школу в знак протеста, сообщает Independent.

Родители учениц признают, что не пускать детей в школу — плохой метод, ведь некоторым из них в этом году предстоит сдавать экзамены. Тем не менее иного выхода они не видят — школьное руководство отказывается идти на контакт. Обсуждая ситуацию в социальных сетях, мамы девочек предлагают иные методы борьбы с курением и пропусками уроков, а некоторые из них отмечают, что отсутствие стены не спасёт детей от агрессии.

Моя дочь была избита в классе, в столовой и на улице. Снимать стену в туалете — глупо Мама одной из учениц