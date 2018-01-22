"Это вредительство!" Мизулина отвергла идею приравнять сожительство к браку

По её словам, этот законопроект способен разрушить институт семьи и в истории СССР уже были подобные прецеденты.

Российский сенатор, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина считает недопустимой идею приравнивания к браку сожительства в течение пяти лет.

По её словам, нельзя, чтобы государство относилось к браку, семье и разводам "с такой лёгкостью".

— Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон, — заявила Мизулина РИА "Новости".

Сенатор указала, что в истории СССР был период, когда сожительство получило легализацию. Это, по её словам, привело к негативным последствиям: например, катастрофически выросло количество разводов. Из десяти браков удавалось сохранить только один.