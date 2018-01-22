Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2018, 14:27

"Это вредительство!" Мизулина отвергла идею приравнять сожительство к браку

Сенатор Елена Мизулина. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Кузнецов &nbsp;

Сенатор Елена Мизулина. Фото: ©РИА Новости/Сергей Кузнецов

 

По её словам, этот законопроект способен разрушить институт семьи и в истории СССР уже были подобные прецеденты.

Российский сенатор, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина считает недопустимой идею приравнивания к браку сожительства в течение пяти лет.

По её словам, нельзя, чтобы государство относилось к браку, семье и разводам "с такой лёгкостью".

— Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон, — заявила Мизулина РИА "Новости".

Сенатор указала, что в истории СССР был период, когда сожительство получило легализацию. Это, по её словам, привело к негативным последствиям: например, катастрофически выросло количество разводов. Из десяти браков удавалось сохранить только один.

Напомним, согласно законопроекту, внесённому в Госдуму, приравниваться к официальному браку должно совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребёнка. При наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз получает статус фактических брачных отношений и регулируется семейным и гражданским законодательством.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • браки
  • Елена Мизулина
  • Госдума
  • Законы
  • Совет Федерации
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar