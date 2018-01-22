Климкин удивился, что в Киеве ещё не снесли Арку дружбы народов

Возлагая цветы в День соборности к памятникам Шевченко и Грушевскому, глава МИД предположил, что жители страны "оказывают почести" не тем монументам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин задумался о том, почему до сих пор в Киеве не снесли арка Дружбы народов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности Украины, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде арки Дружбы народов. Или мы запутались в символах, или, может, за-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали? — написал он.

Глава МИД, возлагая цветы к памятникам, предположил, что жители страны "оказывают почести" не тем монументам.

Покладаючи квіти до пам’ятників Шевченкові та Грушевському у День Соборності, мені спало на думку, що у нас залишаються й інші символи на кшталт Арки дружби народів. Чи ми у символах заплуталися, чи, може, так через те, що не залишилося піонерів, які б на металобрухт розібрали? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 января 2018 г.