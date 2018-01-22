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Регион
Опубликовано 22 января 2018, 12:40

Климкин удивился, что в Киеве ещё не снесли Арку дружбы народов

Фото:&copy;&nbsp;РИА Новости

Фото:© РИА Новости

Возлагая цветы в День соборности к памятникам Шевченко и Грушевскому, глава МИД предположил, что жители страны "оказывают почести" не тем монументам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин задумался о том, почему до сих пор в Киеве не снесли арка Дружбы народов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День соборности Украины, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы вроде арки Дружбы народов. Или мы запутались в символах, или, может, за-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали? — написал он.

Глава МИД, возлагая цветы к памятникам, предположил, что жители страны "оказывают почести" не тем монументам.

Напомним, арка Дружбы народов была возведена в честь 60-летия создания СССР. Год назад украинские власти сообщили, что не будут разбирать этот памятник.

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Катерина Александрова
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