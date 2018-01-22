Консоль Xbox One получит приложение для занятий тренировками
Специальное программное обеспечение также будет доступно и на персональных компьютерах.
Фото: © Flickr/Kendra
Компания Fitbit перенесёт приложение Coach на ПК и Xbox One. Это сервис персонализированных тренировок, которые можно настраивать при помощи специальной программы.
В комплект Fitbit Coach входят видеоуроки и аудиотренинг. До этого услуга доступна была только на смартфонах, в браузере и на умных часах Fitbit Ionic.
По словам разработчиков, появление сервиса на Xbox One позволит расширить функционал программы. На большом экране упражнения будут отображаться намного лучше.
Ознакомительная версия Fitbit Coach доступна бесплатно, а вот за подписку на год придётся заплатить 40 долларов.