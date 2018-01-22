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Опубликовано 22 января 2018, 14:03

Консоль Xbox One получит приложение для занятий тренировками

Специальное программное обеспечение также будет доступно и на персональных компьютерах.

Фото: &copy; Flickr/Kendra

Фото: © Flickr/Kendra

Компания Fitbit перенесёт приложение Coach на ПК и Xbox One. Это сервис персонализированных тренировок, которые можно настраивать при помощи специальной программы.

В комплект Fitbit Coach входят видеоуроки и аудиотренинг. До этого услуга доступна была только на смартфонах, в браузере и на умных часах Fitbit Ionic.

По словам разработчиков, появление сервиса на Xbox One позволит расширить функционал программы. На большом экране упражнения будут отображаться намного лучше.

Ознакомительная версия Fitbit Coach доступна бесплатно, а вот за подписку на год придётся заплатить 40 долларов.

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Сергей Сурепин
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