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Опубликовано 22 января 2018, 14:48

Популярный стример вернулся в эфир после измены жене

Фото: Скриншот из видео twitter/Dr DisRespect

Фото: Скриншот из видео twitter/Dr DisRespect

Игрок брал перерыв на месяц после того, как признался в семейных проблемах. Теперь он готов вернуться.

Гай Бим, более известный под псевдонимом Dr DisRespect, больше месяца назад рассказал о проблемах в семье. Теперь стример готов вернуться и сделал неожиданный для всех анонс.

В своём видео Бим признал ошибки, за которые ему стыдно перед супругой. В новом ролике стример пообещал, что после возвращения на Twitch его шоу будет больше, сильнее и более доминирующим, чем раньше.

Предполагается, что на канале стримера теперь будет несколько персонажей. На опубликованном видео неизвестная женщина держит нож у горла геймера, а сам Бин рассказал, что его супруга — не просто убийца, а смертоносный убийца.

Напомним, в 2017 году персонаж Гая Бима получил награду "Популярный геймер" на церемонии The Game Awards.

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Сергей Сурепин
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