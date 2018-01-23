Полицейские будут сообщать гражданам, что они побывали в их домах
Законопроект, разработанный депутатами ГД, обяжет полицейских информировать граждан, если они в их отсутствие посетят их дома или земельные участки.
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Госдума рассмотрела проект Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О полиции" и рекомендовала Правительству РФ поддержать изменения.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поправки в 15-ю статью ФЗ "О полиции" "Проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории" направлены на демократизацию законодательства и защиту конституционных прав граждан.
Парламентарии предлагают дополнить статью словами, что полицейские обязаны в течение 24 часов в случае посещения сотрудником жилого помещения в отсутствие владельцев письменно уведомлять об этом суд и самих граждан.
Фото: © L!FE/Владимир Суворов
— Сейчас в пункте 3 говорится, что проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения, а также на земельные участки, принадлежащие гражданам, допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — отмечается в документе Госдумы РФ.
— Кроме того, в каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение в отсутствие там владельцев он письменно в течение 24 часов с момента проникновения в дом уведомляет об этом только своего начальника и прокурора. А владельцы помещений и земельных участков остаются непроинформированными, — отмечают законодатели в пояснительной записке к данному законопроекту.
Как пояснил Лайфу адвокат Александр Островский, законопроект защитит права граждан.
Фото: © L!FE
— Если проект изменения в Закон "О полиции" обяжет информировать в возможно короткий срок с момента проникновения в жилое помещение или на земельный участок его собственника, если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие, это есть проявление уважения к правам граждан и Конституции РФ, — считает адвокат Александр Островский.
— Владельца дома, который увидит, что входная дверь открыта, а рядом на приусадебном участке разбросаны сотни стреляных автоматных гильз, должны успокоить именно представители МВД РФ, — добавил юрист.
По его словам, видимо, согласно мнению авторов законопроекта, именно сотрудники МВД РФ должны будут не позднее 24 часов с момента проникновения в дом к собственнику приехать к нему и под подпись вручить бумагу, в которой будет указано время визита силовиков и его цель.
Защитник надеется, что если нововведение будет принято, то сотрудники полиции будут более внимательно проверять адреса домов, где могут находиться злоумышленники, чтобы МВД РФ не пришлось восстанавливать разгромленный по ошибке дом. Если, конечно, Минфин найдёт для этого в казначействе деньги, добавил адвокат.