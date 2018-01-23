Полицейские будут сообщать гражданам, что они побывали в их домах

Госдума рассмотрела проект Федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О полиции" и рекомендовала Правительству РФ поддержать изменения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что поправки в 15-ю статью ФЗ "О полиции" "Проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории" направлены на демократизацию законодательства и защиту конституционных прав граждан.

Парламентарии предлагают дополнить статью словами, что полицейские обязаны в течение 24 часов в случае посещения сотрудником жилого помещения в отсутствие владельцев письменно уведомлять об этом суд и самих граждан.

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

— Сейчас в пункте 3 говорится, что проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения, а также на земельные участки, принадлежащие гражданам, допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — отмечается в документе Госдумы РФ.

— Кроме того, в каждом случае вхождения сотрудника полиции в жилое помещение в отсутствие там владельцев он письменно в течение 24 часов с момента проникновения в дом уведомляет об этом только своего начальника и прокурора. А владельцы помещений и земельных участков остаются непроинформированными, — отмечают законодатели в пояснительной записке к данному законопроекту.

Как пояснил Лайфу адвокат Александр Островский, законопроект защитит права граждан.

Фото: © L!FE

— Если проект изменения в Закон "О полиции" обяжет информировать в возможно короткий срок с момента проникновения в жилое помещение или на земельный участок его собственника, если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие, это есть проявление уважения к правам граждан и Конституции РФ, — считает адвокат Александр Островский.

— Владельца дома, который увидит, что входная дверь открыта, а рядом на приусадебном участке разбросаны сотни стреляных автоматных гильз, должны успокоить именно представители МВД РФ, — добавил юрист.

По его словам, видимо, согласно мнению авторов законопроекта, именно сотрудники МВД РФ должны будут не позднее 24 часов с момента проникновения в дом к собственнику приехать к нему и под подпись вручить бумагу, в которой будет указано время визита силовиков и его цель.