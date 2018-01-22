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Регион
Опубликовано 22 января 2018, 17:38

Опубликованы фото прототипа отменённых умных часов от Microsoft

Фото: twitter/@Hikari_Calyx

Фото: twitter/@Hikari_Calyx

Над носимым гаджетом работала команда, которая занималась созданием аксессуаров для Xbox.

Пользователь "Твиттера" под псевдонимом Hikari_Calyx опубликовал несколько фотографий. На них можно увидеть прототип отменённых умных часов Xbox Watch от компании Microsoft.

Впервые о разработке носимого гаджета стало известно в 2013 году. Тогда журналисты сообщили, что его созданием занимается команда, работавшая над сенсором Kinect и аксессуарами для консоли Xbox. Предполагается, что в часах должна была использоваться технология магнитного соединения для зарядки и передачи данных.

Прототип часов получил полуторадюймовый дисплей. Владельцы Xbox Watch в случае выхода гаджета могли бы менять ремешок. Вместе с этим устройство поддерживало слежение за частотой сердцебиения. В часах был GPS-трекер, а также различные приложения для тренировок.

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Сергей Сурепин
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