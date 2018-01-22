Опубликованы фото прототипа отменённых умных часов от Microsoft

Над носимым гаджетом работала команда, которая занималась созданием аксессуаров для Xbox.

Пользователь "Твиттера" под псевдонимом Hikari_Calyx опубликовал несколько фотографий. На них можно увидеть прототип отменённых умных часов Xbox Watch от компании Microsoft.

Try to feel terrible resolution of Xbox Watch... If you find the Xbox Watch can't be recharged, you can disassemble the screen with an utility knife or a razor, then hit the positive pole on the battery with piezoelectric ceramic igniter from a lighter. pic.twitter.com/TcQwMcvJEQ — Hikari Calyx (@Hikari_Calyx) January 22, 2018

Впервые о разработке носимого гаджета стало известно в 2013 году. Тогда журналисты сообщили, что его созданием занимается команда, работавшая над сенсором Kinect и аксессуарами для консоли Xbox. Предполагается, что в часах должна была использоваться технология магнитного соединения для зарядки и передачи данных.