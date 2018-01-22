Создатели Might & Magic работают над симулятором выживания на Марсе
Фото: © Кадр из видео YouTube/505 Games
Последним игровым проектом компании была экономическая стратегия о завоевателях Tropico 6.
505 Games анонсировала симулятор выживания с открытым миром. Проект получил название Memories of Mars. Его разработкой занимается студия Limbic Entertainment.
Команда использует игровой движок Unreal Engine 4. Разработчики планируют воссоздать Марс таким, каким он, по мнению студии, будет через сто лет. Игроки должны будут исследовать планету, пытаясь колонизировать её.
Точная дата выхода игры пока не озвучивается. Ранняя версия будет доступна весной 2018 года на ПК.