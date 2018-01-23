В Роспотребнадзоре предупредили туристов о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

Вирус лихорадки Ласса передаётся через пищу, а также загрязнённые животными — носителями инфекции предметы обихода.

Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о случаях заболевания лихорадкой Ласса в Нигерии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте службы.

— По данным Центра инфекционных заболеваний Нигерии, в период с 18 по 24 декабря 2017 года в семи штатах Нигерии было зарегистрировано восемь случаев, подозрительных на геморрагическую лихорадку Ласса, — сказано в сообщении.

В службе попросили россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, отметив, что выявление случаев заболевания продолжается по всей территории Нигерии.