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Регион
Опубликовано 23 января 2018, 05:32

В Роспотребнадзоре предупредили туристов о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии

Фото: &copy; Flickr/Umberto Salvagnin

Фото: © Flickr/Umberto Salvagnin

Вирус лихорадки Ласса передаётся через пищу, а также загрязнённые животными — носителями инфекции предметы обихода.

Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о случаях заболевания лихорадкой Ласса в Нигерии. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте службы.

— По данным Центра инфекционных заболеваний Нигерии, в период с 18 по 24 декабря 2017 года в семи штатах Нигерии было зарегистрировано восемь случаев, подозрительных на геморрагическую лихорадку Ласса, — сказано в сообщении.

В службе попросили россиян учитывать эту информацию при планировании поездок, отметив, что выявление случаев заболевания продолжается по всей территории Нигерии.

Вирус лихорадки Ласса передаётся через пищу, загрязнённые животными — носителями инфекции предметы обихода, а также распространяется от человека к человеку при близком контакте.

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Роман Босиков
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