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Опубликовано 23 января 2018, 07:48

Разработчики EVE Online пожертвовали 120 тысяч долларов коллеге

Команда собирала деньги в поддержку семьи погибшего программиста. Его также увековечили в самой игре.

Фото &copy; CCP Games

Фото © CCP Games

14 ноября 2017 года умер 35-летний программист студии CCP Games, известный под псевдонимом CCP Blaze. Инцидент произошёл во время отпуска, приуроченного к помолвке. У сотрудника компании остались невеста и годовалая дочь.

Разработчики решили отметить вклад CCP Blaze в развитие игры EVE Online. Его коллеги выпустили набор скинов для кораблей в честь программиста. С продажи товаров разработчики собрали 120 тысяч долларов. Все вырученные средства ушли семье погибшего программиста.

Напомним, CCP Blaze проработал в студии восемь лет. В последнее время он занимал позицию старшего инженера-программиста.

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Сергей Сурепин
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