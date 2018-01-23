Разработчики EVE Online пожертвовали 120 тысяч долларов коллеге
Команда собирала деньги в поддержку семьи погибшего программиста. Его также увековечили в самой игре.
Фото © CCP Games
14 ноября 2017 года умер 35-летний программист студии CCP Games, известный под псевдонимом CCP Blaze. Инцидент произошёл во время отпуска, приуроченного к помолвке. У сотрудника компании остались невеста и годовалая дочь.
Разработчики решили отметить вклад CCP Blaze в развитие игры EVE Online. Его коллеги выпустили набор скинов для кораблей в честь программиста. С продажи товаров разработчики собрали 120 тысяч долларов. Все вырученные средства ушли семье погибшего программиста.
Напомним, CCP Blaze проработал в студии восемь лет. В последнее время он занимал позицию старшего инженера-программиста.