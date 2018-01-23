Call of Duty: WWII десятый раз возглавила чарт продаж

Аналитики опубликовали данные чарта продаж в Великобритании за прошедшую неделю. Лидером снова стала Call of Duty: WWII. Шутер занимает первую позицию уже десятый раз.

В целом игровые продажи в рознице упали. Так, например, спрос на Call of Duty: WWII опустился на 17 процентов по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на это, игра всё равно заняла лидирующую позицию.

Сейчас рекорд принадлежит Call of Duty: Black Ops 3. Чтобы сравняться с показателем этой части, Call of Duty: WWII должна возглавить чарт продаж ещё один раз.