Call of Duty: WWII десятый раз возглавила чарт продаж
Для того чтобы сравняться с рекордом предыдущей части шутера, игре нужно стать лидером ещё раз.
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Аналитики опубликовали данные чарта продаж в Великобритании за прошедшую неделю. Лидером снова стала Call of Duty: WWII. Шутер занимает первую позицию уже десятый раз.
В целом игровые продажи в рознице упали. Так, например, спрос на Call of Duty: WWII опустился на 17 процентов по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на это, игра всё равно заняла лидирующую позицию.
Сейчас рекорд принадлежит Call of Duty: Black Ops 3. Чтобы сравняться с показателем этой части, Call of Duty: WWII должна возглавить чарт продаж ещё один раз.
Второе место в рейтинге продаж заняла FIFA 18, а третье — Grand Theft Auto V.