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Опубликовано 23 января 2018, 08:18

Call of Duty: WWII десятый раз возглавила чарт продаж

Для того чтобы сравняться с рекордом предыдущей части шутера, игре нужно стать лидером ещё раз.

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Аналитики опубликовали данные чарта продаж в Великобритании за прошедшую неделю. Лидером снова стала Call of Duty: WWII. Шутер занимает первую позицию уже десятый раз.

В целом игровые продажи в рознице упали. Так, например, спрос на Call of Duty: WWII опустился на 17 процентов по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на это, игра всё равно заняла лидирующую позицию.

Сейчас рекорд принадлежит Call of Duty: Black Ops 3. Чтобы сравняться с показателем этой части, Call of Duty: WWII должна возглавить чарт продаж ещё один раз.

Второе место в рейтинге продаж заняла FIFA 18, а третье — Grand Theft Auto V.

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Сергей Сурепин
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