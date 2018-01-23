Рестлер Джон Сина хочет сыграть главную роль в экранизации Duke Nukem

Для американца эта работа будет не первой в сфере кинематографа. Он уже снимался в комедии.

Американский рестлер и актёр Джон Сина ведёт переговоры по поводу главной роли Дюка Нюкема в одноимённой киноадаптации игры. Проектом занимается студия Paramount и продюсерский центр Platinum Dunes Майкла Бэя.

У ленты пока нет режиссёра. Сценариста студия планирует найти в ближайшее время. Пока проект находится на ранней стадии.

Напомним, студия Paramount приобрела права на фильм у разработчиков Gearbox Software. Последнюю игру они выпустили в 2011 году — это была Duke Nukem Forever.