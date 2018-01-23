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Регион
Опубликовано 23 января 2018, 09:22

Рестлер Джон Сина хочет сыграть главную роль в экранизации Duke Nukem

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Для американца эта работа будет не первой в сфере кинематографа. Он уже снимался в комедии.

Американский рестлер и актёр Джон Сина ведёт переговоры по поводу главной роли Дюка Нюкема в одноимённой киноадаптации игры. Проектом занимается студия Paramount и продюсерский центр Platinum Dunes Майкла Бэя.

У ленты пока нет режиссёра. Сценариста студия планирует найти в ближайшее время. Пока проект находится на ранней стадии.

Напомним, студия Paramount приобрела права на фильм у разработчиков Gearbox Software. Последнюю игру они выпустили в 2011 году — это была Duke Nukem Forever.

Что же касается Сины, то он уже снимался в фильмах. Его последняя работа — комедия "Здравствуй, папа, Новый год! — 2".

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Сергей Сурепин
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