Рестлер Джон Сина хочет сыграть главную роль в экранизации Duke Nukem
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Для американца эта работа будет не первой в сфере кинематографа. Он уже снимался в комедии.
Американский рестлер и актёр Джон Сина ведёт переговоры по поводу главной роли Дюка Нюкема в одноимённой киноадаптации игры. Проектом занимается студия Paramount и продюсерский центр Platinum Dunes Майкла Бэя.
У ленты пока нет режиссёра. Сценариста студия планирует найти в ближайшее время. Пока проект находится на ранней стадии.
Напомним, студия Paramount приобрела права на фильм у разработчиков Gearbox Software. Последнюю игру они выпустили в 2011 году — это была Duke Nukem Forever.
Что же касается Сины, то он уже снимался в фильмах. Его последняя работа — комедия "Здравствуй, папа, Новый год! — 2".