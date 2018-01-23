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Регион
Опубликовано 23 января 2018, 12:39

Minecraft пытается обогнать по продажам тетрис

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Vareide

Скриншот видео: youtube.com/ Vareide

Развивающая игра для детей установила новый рекорд по проданным копиям и пользовательскому онлайну.

Новый руководитель разработки Minecraft Хелен Чанг отчиталась о продажах игры. Популярный виртуальный конструктор уже купили 144 миллиона раз.

Сейчас игра занимает второе место в списке самых продаваемых игр. Лидирующая позиция остаётся за тетрисом. Эта легендарная игра разошлась тиражом 495 миллионов копий.

Вместе с этим Хелен Чанг заявила, что ежемесячно в Minecraft заходит 74 миллиона человек. Этот показатель стал рекордным для игры, которая в настоящий момент доступна чуть ли не на всех платформах, включая iOS и Android.

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Сергей Сурепин
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