Minecraft пытается обогнать по продажам тетрис

Сейчас игра занимает второе место в списке самых продаваемых игр. Лидирующая позиция остаётся за тетрисом. Эта легендарная игра разошлась тиражом 495 миллионов копий.

Вместе с этим Хелен Чанг заявила, что ежемесячно в Minecraft заходит 74 миллиона человек. Этот показатель стал рекордным для игры, которая в настоящий момент доступна чуть ли не на всех платформах, включая iOS и Android.