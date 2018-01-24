Алексей Мордашов поделится с Гвинеей золотом

Золотодобывающая Nordgold (её контролирует Алексей Мордашов) бесплатно передаст Правительству Гвинеи в течение двух лет 15% капитала компании SMD, которая владеет концессией на разработку золоторудного месторождения Lefa в этой африканской стране.

Гвинейский министр горнодобывающей промышленности и геологии Абдулай Магасуба и председатель совета директоров SMD Евгений Тулубенский подписали соответствующие документы в понедельник, сообщает mosaiqueguinee.com.

Кроме того, Nordgold увеличит в соответствии с новым горным кодексом Гвинеи размер отчислений с собственной выручки на местные нужды начиная с 2019 года. Сейчас размер этих отчислений составляет 0,4%, а будет 1%.

По словам министра горнодобывающей промышленности и геологии, компания также согласилась увеличить выплаты налога с площади — вместо нынешних 5000 гвинейских франков плата составит $150 (рост в 300 раз!) за квадратный километр.

— Поводом для переговоров стало инвестиционное намерение SMD. Они выразили желание инвестировать $363 млн в течение 10 лет для увеличения объёмов производства. Исходя из этого мы и вели переговоры и уверены, что Гвинея очень заинтересована в возврате акций SMD, которые были утеряны в 2006 году. В настоящее время компания Nordgold признала, что Гвинея может вернуть себе 15% акций компании SMD, не заплатив ни пенни. Это важно для отчёта, рабочие места будут сохранены, а государство получит доход, — пояснил министр.

Во введении правил, регламентирующих обязательную долю государства в горнодобывающих предприятиях, нет ничего необычного — в Буркина-Фасо, например, правительство автоматически получает 10% в каждой создаваемой на территории страны горнодобывающей компании, поясняет источник в отрасли.

— Nordgold и Правительство Гвинеи подписали соглашение о внесении поправок в конвенцию о добыче полезных ископаемых для рудника Lefa. Переговоры о внесении изменений прошли в конструктивном ключе, и стороны договорились о продлении конвенции на 15 лет, что соответствует сроку эксплуатации рудника. Nordgold выражает искреннюю признательность правительству за открытый диалог и плодотворное сотрудничество. После подписания документа со стороны Nordgold и правительства соглашение будет передано на ратификацию в парламент, — прокомментировал Лайфу представитель Nordgold.

По его словам, в соответствии с требованиями законодательства Гвинеи правительство страны в течение двух лет с момента ратификации соглашения получит 15% в компании SMD, являющейся владельцем рудника и входящей в структуру Nordgold. Он также подтвердил увеличение отчислений с выручки на местные нужды с 0,4% до 1% начиная с 2019 года.

История с "утерянными акциями SMD", которые предыдущий владелец SMD —британская Crew Gold задолжала Правительству Гвинеи, возникла в 2006 году. В июле того года Crew Gold подписала с Гвинеей соглашение, по которому должна была выплатить правительству страны за 15% акций SMD сумму в $30 млн двумя частями — $15 млн наличными и $15 млн собственными акциями ($15 за акцию, всего 1 млн акций). В 2007 году акции Crew Gold подорожали до $24. А в 2008 году произошёл глобальный экономический кризис. Акции подешевели с $24 (канадских долларов) до $0,2. И стоимость пакета для передачи составила бы $200 тыс. По данным Crew Gold, акции были размещены на временных счетах до ратификации Правительством Гвинеи соглашения. Срок ратификации устанавливался до 30 сентября 2008 года. После этого времени (в случае отсутствия ратификации) акции могли быть возвращены компании. По данным источников, близких к сторонам, они не смогли договориться об условиях: в результате сделка так и не была завершена.

— Это подразумевает, что канадская компания в одностороннем порядке отменила вторую часть сделки. И представители Гвинеи неоднократно подчёркивали, что инвесторы должны выполнить свои обязательства. На момент когда Сrew Gold покупала SMD в Гвинее, она заплатила $330 млн за 85%. Исходя из этой оценки, 15%-ный пакет SMD мог оцениваться в $58 млн, — отмечает промышленный эксперт Джон Хелмер.