Подальше от вербовки. В Госдуме предложили сажать террористов в отдельные тюрьмы

По словам авторов закона, это нужно, чтобы не получить результат "сел один террорист, а выйдет пять или десять".

В Госдуме предложили сажать террористов в отдельные тюрьмы, чтобы оградить других заключённых от влияния опасных соседей. Об инициативе рассказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

— Главное, чтобы у них (осуждённых за терроризм. — Прим. ред.) не было возможности вербовать в тюрьмах тот криминалитет, тех преступников, которые попадают в одну с ними камеру, — сказал депутат журналистам.

По его словам, сокамерник такого преступника может выйти из тюрьмы с теми же идеями, что его бывший сосед. Шхагошев добавил, что в США, Франции, Израиле и других странах такая практика существует уже давно.