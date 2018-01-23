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Опубликовано 23 января 2018, 20:14

Подальше от вербовки. В Госдуме предложили сажать террористов в отдельные тюрьмы

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Песня

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

По словам авторов закона, это нужно, чтобы не получить результат "сел один террорист, а выйдет пять или десять".

В Госдуме предложили сажать террористов в отдельные тюрьмы, чтобы оградить других заключённых от влияния опасных соседей. Об инициативе рассказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

— Главное, чтобы у них (осуждённых за терроризм. — Прим. ред.) не было возможности вербовать в тюрьмах тот криминалитет, тех преступников, которые попадают в одну с ними камеру, — сказал депутат журналистам.

По его словам, сокамерник такого преступника может выйти из тюрьмы с теми же идеями, что его бывший сосед. Шхагошев добавил, что в США, Франции, Израиле и других странах такая практика существует уже давно.

Депутат выразил уверенность, что законопроект необходим именно сейчас, потому что в российских тюрьмах находится около четырёх тысяч террористов. По словам единоросса, их важно изолировать не только от общества, но и от других преступников, чтобы не получить результат "сел один террорист, а выйдет пять или десять".

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Андрей Бражников
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