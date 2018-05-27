Частные военные компаний могут отдать под контроль министра обороны

По словам Емельянова, 23 января 2018 года законопроект о создании ЧВК в России обсудили и поддержали коллеги по депутатскому корпусу, теперь он ждет реакции экспертов из российского правительства. — По предварительным данным, отзыв чиновников поступит в Госдуму в конце февраля. Если документ будет одобрен кабинетом министров, то уже в марте его в первом чтении рассмотрит парламент. Я очень надеюсь, что законопроект поддержат большинство депутатов Госдумы, — заявил Лайфу Михаил Емельянов.

— Хочется верить, что законопроект о ЧВК поддержат эксперты правительства из Минобороны, МИДа, ФСБ и МВД РФ, — заявил Лайфу парламентарий Михаил Емельянов. — Ведь ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний. Они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах, а я надеюсь у Минобороны России получится на профессиональном уровне контролировать, регулировать в правовом поле деятельность ЧВК за рубежом.

— Именно Сирия показала, что назрела необходимость законодательного регулирования ЧВК. Необходимо законодательно определить — либо в России запрещена деятельность частных военных компаний, тогда это деятельность должна пресекаться. Либо если такие компании действуют, их деятельность должна осуществляться в правовом поле, — считает Михаил Емельянов из "Справедливой России".

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

— Появления закона позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железных дорог, — заявил Лайфу Михаил Емельянов.

Как отметил в разговоре с Лайфом Михаил Емельянов, деятельность ЧВК должна лицензироваться Минобороны РФ. Кроме того в документе четко будет прописаны задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг, а также социальные гарантии для работающих в ЧВК россиян.

Данный законопроект позволит создавать в России организации, которые будут защищать экономические интересы страны в Арктике и на Ближнем Востоке.

По словам авторов законопроекта, в документе о ЧВК будут прописаны и ограничения. — В числе планируемых ограничений для ЧВК — запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения, — говорит Емельянов.

Как отмечает автор законопроекта, все негосударственные военизированные организации должны будут проходить обязательное лицензирование Минобороны РФ. — Кроме того, если свою деятельность компания будет осуществлять за рубежом, то контролировать ее за пределами России будут все те же представители Минобороны РФ, которые выедут в командировку вместе с бойцами ЧВК, — отметил в беседе с Лафом парламентарий.

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Законопроект предусматривает, что в ЧВК смогут работать люди достигшие совершеннолетия, имеющие опыт военной или иной службы в силовых ведомствах.

Пока же в России военных организаций официально не существует, их место в какой-то мере занимают частные охранные предприятия (ЧОП), в том числе специализированные структуры при крупных компаниях. Согласно данным Росгвардии, в России насчитывается более 60 тыс. частных охранных структур, в которых трудится более 700 тыс. человек.

По подсчетам Ассоциации индустрии безопасности, объем рынка охранных услуг в России сейчас оценивают в $3–4 млрд. Поэтому представители охранного бизнеса конкуренции с ЧВК не боятся.

Однако круг действия ЧВК по сравнению с ЧОПами будет многократно шире, считает сторонник скорейшего принятия закона о частных армиях, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

— Работать в ЧВК пойдут десятки тысяч высокопрофессиональных военных специалистов, большинство из которых сейчас просиживают штаны охранниками в офисах, — говорит военный эксперт.

По оценке директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, суммарная численность ЧВК в мире составляет минимум 1 млн человек, а годовой объем рынка ЧВК в России оценивается в сотни миллионов долларов.

— Для примера, известная на весь мир американская Blackwater (ныне — Xe Services LLC) до начала войны в Ираке зарабатывала около $1 млн в год, а после заключения государственных контрактов ее годовой оборот составил около $1 млрд. Многие российские компании работают за рубежом. Например, в Ираке — "Лукойл", "Газпром нефть", в Алжире — "Роснефть". ЧВК могли бы взять на себя охрану этих объектов, — говорит Коновалов.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Кроме того, по мнению Коновалова, специалисты ЧВК смогут работать за рубежом по контракту с правительственными вооруженными силами. По словам эксперта, основное отличие ЧВК от ЧОПов будет состоять в том, что они смогут законодательно работать за рубежом, что запрещено частным охранным организациям, зарегистрированным в России.

По данным консалтинговой компании Tenzor Consulting Group, за последние два десятилетия на международном рынке свою деятельность осуществляют десятки ЧВК более чем в 110 странах мира, а их совокупный объем рынка превышает $350 млрд.

Между тем, по информации Лайфа, против создания в России ЧВК выступают представители МВД и ФСБ, которые боятся появления в стране неконтролируемых, хорошо подготовленных боевых отрядов.

В Минобороны, МВД и ФСБ РФ, не комментируют инициативу парламентариев о легализации в России частных военных компаний.

Стоит напомнить, что 15 января 2018 года о необходимости защитить интересы граждан России, которые работают на частные военные компании в других государствах, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве.