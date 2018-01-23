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Регион
Опубликовано 23 января 2018, 21:58

Сенатор рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее РФ отказалась отправлять свою делегацию на январскую сессию ассамблеи ПАСЕ.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, только когда вернётся к своим полномочиям в Парламентской ассамблее Совета Европы.

— Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим, — цитирует ТАСС вице-спикера.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.

По словам Толстого, возвращение России в ПАСЕ будет возможно только после отмены одного из положений регламента, позволяющего лишать какую-либо национальную делегацию права голоса.

Ранее стало известно, что РФ не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, а Москва приостановила выплаты взносов в Совет Европы.

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Ирина Иваницкая
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