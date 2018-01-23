Сенатор рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы
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Ранее РФ отказалась отправлять свою делегацию на январскую сессию ассамблеи ПАСЕ.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, только когда вернётся к своим полномочиям в Парламентской ассамблее Совета Европы.
— Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим, — цитирует ТАСС вице-спикера.
Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.
По словам Толстого, возвращение России в ПАСЕ будет возможно только после отмены одного из положений регламента, позволяющего лишать какую-либо национальную делегацию права голоса.
Ранее стало известно, что РФ не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, а Москва приостановила выплаты взносов в Совет Европы.