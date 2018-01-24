Кузнецова заявила о необходимости ввести должность психолога во всех школах РФ

В 2015/16 учебном году штатных психологов не было в 47% российских школ, а в остальных в среднем числился лишь один психолог на 652 ученика.

Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте России Анна Кузнецова полагает, что после череды происшествий в образовательных учреждениях РФ назрела необходимость введения должности психолога во всех школах. Об этом говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

— По мнению Анны Кузнецовой, не только в Бурятии, но и в Российской Федерации в целом давно назрела необходимость срочно ввести должность психолога в общеобразовательных учреждениях, а также укомплектовать и провести серьёзную профессиональную переподготовку действующих школьных психологов, — сказано в сообщении.

Детский омбудсмен также полагает, что необходимо определить орган исполнительной власти, на который нужно "возложить обязанности по созданию, развитию и продвижению положительной информационной продукции" и мониторинга интернет-среды на предмет запрещённой к распространению среди несовершеннолетних информации.