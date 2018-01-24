"Чудовищно". Кадыров осудил теракт в Бенгази

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил теракт в Бенгази, назвав его чудовищным. Лидер республики также рассказал, что помнит этот город тихим и спокойным до свержения Муаммара Каддафи.

— В Бенгази совершён чудовищный теракт. По последним данным, погибло более тридцати человек. Я помню Бенгази. Тихий, спокойный приморский город. Здесь у меня состоялась встреча с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Американцы и их европейские союзники под видом экспорта демократии заложили мину под Ливию и ливийский народ. Страна растерзана, — пишет Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Лидер Чечни добавил, что Запад сулил Ливии "арабскую весну", а в итоге "подсунул" стране лютую и кровавую зиму. По словам Рамзана Кадырова, сейчас необходимо стать единой силой и общими усилиями возродить Ливию.