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Регион
Опубликовано 24 января 2018, 07:17

"Здоровья и неиссякаемого вдохновения". Путин поздравил Башмета с юбилеем

Юрий Башмет.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/ Владимир Вяткин

Юрий Башмет. Фото: ©РИА Новости/ Владимир Вяткин

Российский президент Владимир Путин поздравил главного дирижёра Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета с 65-летием. Как отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, лидер страны пожелал худруку здоровья и неиссякаемого вдохновения.

— Многогранность вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях — вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы, — отмечается в поздравительном сообщении.

Владимир Путин также добавил, что Башмет заботится о сохранении традиций отечественного искусства.

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Янковская Ольга
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