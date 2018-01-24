"Здоровья и неиссякаемого вдохновения". Путин поздравил Башмета с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил главного дирижёра Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета с 65-летием. Как отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, лидер страны пожелал худруку здоровья и неиссякаемого вдохновения.

— Многогранность вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях — вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы, — отмечается в поздравительном сообщении.