Медики рекомендовали родителям для лечения гриппа у ребёнка больше давать ей воды.

В США разбираются в обстоятельствах гибели 6-летней девочки в штате Северная Каролина. Как сообщает телеканал CBS 6 News, Эмили Грейс Мут заболела гриппом. Мама отвела дочку к врачу, где ей прописали сильнодействующий препарат. Однако лекарство не помогло, через двое суток девочка начала задыхаться от сильного кашля.

Мама Эмили вызвала скорую помощь. Прибывшие на вызов медики рекомендовали родителям давать девочке больше воды, пообещав, что таким образом она поправится всего за неделю. Но кашель не прекратился, а через пару часов Эмили потеряла сознание.

Родители Эмили вновь вызвали на дом врачей. Медики экстренно госпитализировали девочку, однако, несмотря на все реанимационные действия, ребёнок умер по пути в больницу.