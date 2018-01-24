Путин посетит дом Высоцкого в преддверии 80-летия поэта
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Российский лидер посмотрит экспозицию и обсудит дальнейшее развитие столичного музея.
Президент России Владимир Путин в среду, 24 января, посетит дом Высоцкого на Таганке. Как сообщал пресс-секретарь главы государства, визит состоится в преддверии 80-летия поэта Владимира Высоцкого.
— Восемьдесят лет со дня рождения Высоцкого 25-го числа, то бишь завтра, всей страной мы будем отмечать. Собственно, в связи с этим сегодня Путин посетит дом Высоцкого на Таганке, посмотрит экспозицию и поговорит о том, как дальше будет развиваться этот музей, — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, 23 января ЦБ РФ выпустил в обращение серебряную монету номиналом 25 рублей, приуроченную к юбилею со дня рождения Высоцкого.