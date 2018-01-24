Путин посетит дом Высоцкого в преддверии 80-летия поэта

— Восемьдесят лет со дня рождения Высоцкого 25-го числа, то бишь завтра, всей страной мы будем отмечать. Собственно, в связи с этим сегодня Путин посетит дом Высоцкого на Таганке, посмотрит экспозицию и поговорит о том, как дальше будет развиваться этот музей, — сказал официальный представитель Кремля.