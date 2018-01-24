Правительство США хочет регулировать "рулетки" в играх

Власти штата Вашингтон всерьёз взялись за вопрос, связанный с внутриигровыми рулетками.

Сразу же три законодателя штата Вашингтон в США выдвинули законопроект, который должен внести ясность в бизнес-модель игровых кейсов. Правительство также готово вступить в спор с разработчиками видеоигр, где так называемые лутбоксы влияют на прогресс.

В частности, комиссия по азартным играм хочет стать рекомендательным органом в вопросе создания и регулирования лутбоксов в онлайн-играх. Ведомство хочет создать более ясную картину о шансе выпадения предметов.