Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2018, 09:17

Правительство США хочет регулировать "рулетки" в играх

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Marco Verch

Фото: © flickr / Marco Verch

Власти штата Вашингтон всерьёз взялись за вопрос, связанный с внутриигровыми рулетками.

Сразу же три законодателя штата Вашингтон в США выдвинули законопроект, который должен внести ясность в бизнес-модель игровых кейсов. Правительство также готово вступить в спор с разработчиками видеоигр, где так называемые лутбоксы влияют на прогресс.

В частности, комиссия по азартным играм хочет стать рекомендательным органом в вопросе создания и регулирования лутбоксов в онлайн-играх. Ведомство хочет создать более ясную картину о шансе выпадения предметов.

Если закон вступит в силу, то правительство может решить проблемы с разработчиками игр, в которых лутбоксы являются основным доходом и главной бизнес-моделью. Ранее с подобной инициативой выступили британские власти, а Китай и вовсе обязал разработчиков раскрывать шанс выпадения каждого предмета.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar