Правительство США хочет регулировать "рулетки" в играх
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Власти штата Вашингтон всерьёз взялись за вопрос, связанный с внутриигровыми рулетками.
Сразу же три законодателя штата Вашингтон в США выдвинули законопроект, который должен внести ясность в бизнес-модель игровых кейсов. Правительство также готово вступить в спор с разработчиками видеоигр, где так называемые лутбоксы влияют на прогресс.
В частности, комиссия по азартным играм хочет стать рекомендательным органом в вопросе создания и регулирования лутбоксов в онлайн-играх. Ведомство хочет создать более ясную картину о шансе выпадения предметов.
Если закон вступит в силу, то правительство может решить проблемы с разработчиками игр, в которых лутбоксы являются основным доходом и главной бизнес-моделью. Ранее с подобной инициативой выступили британские власти, а Китай и вовсе обязал разработчиков раскрывать шанс выпадения каждого предмета.