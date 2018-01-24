Корейская рок-звезда стала киберспортсменом
Популярный музыкант присоединился к составу команды по PlayerUnknown's Battlegrounds.
Команда Kongdoo, которая выступает в киберспортивной дисциплине по PlayerUnknown's Battlegrounds, подписала нового игрока. Им стал певец Чон Джун Ён, который является корейской рок-звездой.
Чон Джун Ён — солист коллектива Drug Restaurant. Его клипы набирают больше миллиона просмотров. Помимо пения и киберспорта он также снимался в кино, участвовал в корейских телешоу и был диджеем на радио.
Напомним, что у Kongdoo появился состав по PlayerUnknown's Battlegrounds только в конце октября 2017 года. Команда уже побеждала в двух турнирах в прошлом году.