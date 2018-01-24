Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2018, 12:34

Корейская рок-звезда стала киберспортсменом

Популярный музыкант присоединился к составу команды по PlayerUnknown's Battlegrounds.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;CJENMMUSIC Official

Фото: © кадр из видео YouTube/канал CJENMMUSIC Official

Команда Kongdoo, которая выступает в киберспортивной дисциплине по PlayerUnknown's Battlegrounds, подписала нового игрока. Им стал певец Чон Джун Ён, который является корейской рок-звездой.

Чон Джун Ён — солист коллектива Drug Restaurant. Его клипы набирают больше миллиона просмотров. Помимо пения и киберспорта он также снимался в кино, участвовал в корейских телешоу и был диджеем на радио.

Напомним, что у Kongdoo появился состав по PlayerUnknown's Battlegrounds только в конце октября 2017 года. Команда уже побеждала в двух турнирах в прошлом году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Южная Корея
  • Игры
  • киберспорт
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar