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Регион
Опубликовано 24 января 2018, 12:53

В Госдуму внесли законопроект о расследованиях против коллекторов

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект, который предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях для регулирования работы коллекторов и проведении административных расследований в отношении них. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу, размещённой в базе данных нижней палаты парламента.

— Проектом предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд, — говорится в пояснительной записке.

Такая мера позволит более тщательно расследовать правонарушения со стороны коллекторов, а заодно обеспечит принцип неотвратимости административного наказания для выбивателей долгов.

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Янковская Ольга
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