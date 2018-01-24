В Госдуму внесли законопроект о расследованиях против коллекторов

Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект, который предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях для регулирования работы коллекторов и проведении административных расследований в отношении них. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу, размещённой в базе данных нижней палаты парламента.