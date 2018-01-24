В Госдуму внесли законопроект о расследованиях против коллекторов
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Российский кабмин внёс в Госдуму законопроект, который предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях для регулирования работы коллекторов и проведении административных расследований в отношении них. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу, размещённой в базе данных нижней палаты парламента.
— Проектом предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд, — говорится в пояснительной записке.
Такая мера позволит более тщательно расследовать правонарушения со стороны коллекторов, а заодно обеспечит принцип неотвратимости административного наказания для выбивателей долгов.