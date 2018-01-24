Asus инвестирует 16 миллионов долларов в киберспорт

Компания Asus планирует создать киберспортивную организацию в Китае. На это производитель готов потратить 16 миллионов долларов.

Пока не известно, в какой именно сфере будет работать новая фирма. По словам генерального директора ASUS Джерри Шен, проект направлен на создание собственной киберспортивной экосистемы. Он не будет ограничиваться продажей комплектующих и товаров для фанатов.