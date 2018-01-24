Asus инвестирует 16 миллионов долларов в киберспорт
Компания-производитель заинтересована в развитии этого направления. Пока речь идёт только о Китае.
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Компания Asus планирует создать киберспортивную организацию в Китае. На это производитель готов потратить 16 миллионов долларов.
Пока не известно, в какой именно сфере будет работать новая фирма. По словам генерального директора ASUS Джерри Шен, проект направлен на создание собственной киберспортивной экосистемы. Он не будет ограничиваться продажей комплектующих и товаров для фанатов.
Напомним, в декабре 2017 года компания Asus создала команду Rogue Warriors. Она выступает в дисциплине League of Legends. Также производитель сотрудничает более чем с 20 киберспортивными клубами.