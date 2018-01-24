Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2018, 10:57

Asus инвестирует 16 миллионов долларов в киберспорт

Компания-производитель заинтересована в развитии этого направления. Пока речь идёт только о Китае.

Фото &copy; Cybersport Media&nbsp;

Фото © Cybersport Media 

Компания Asus планирует создать киберспортивную организацию в Китае. На это производитель готов потратить 16 миллионов долларов.

Пока не известно, в какой именно сфере будет работать новая фирма. По словам генерального директора ASUS Джерри Шен, проект направлен на создание собственной киберспортивной экосистемы. Он не будет ограничиваться продажей комплектующих и товаров для фанатов.

Напомним, в декабре 2017 года компания Asus создала команду Rogue Warriors. Она выступает в дисциплине League of Legends. Также производитель сотрудничает более чем с 20 киберспортивными клубами.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Китай
  • киберспорт
  • asus
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar