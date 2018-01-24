Авторы Overwatch добавили в игру более 100 новых предметов
Разработчики популярного многопользовательского шутера выпустили очередное обновление.
Компания Blizzard выпустила долгожданное обновление для Overwatch. Разработчики добавили в игру более сотни новых обликов, граффити, значков, эмоций и моментов матчей.
Новые предметы для каждого из персонажей можно будет найти в стандартных контейнерах. Также их можно будет приобрести во вкладке "Коллекция" на протяжении всего года.
Вместе с этим в Overwatch появилась новая карта. Она получила название Blizzard World. Локация сочетает в себе сразу два режима — "Сопровождение" и "Захват".