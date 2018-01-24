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Опубликовано 24 января 2018, 10:17

Авторы Overwatch добавили в игру более 100 новых предметов

Разработчики популярного многопользовательского шутера выпустили очередное обновление.

Фото: &copy; кадр из видео YouTube/канал&nbsp;Overwatch RU

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Overwatch RU

Компания Blizzard выпустила долгожданное обновление для Overwatch. Разработчики добавили в игру более сотни новых обликов, граффити, значков, эмоций и моментов матчей.

Новые предметы для каждого из персонажей можно будет найти в стандартных контейнерах. Также их можно будет приобрести во вкладке "Коллекция" на протяжении всего года.

Вместе с этим в Overwatch появилась новая карта. Она получила название Blizzard World. Локация сочетает в себе сразу два режима — "Сопровождение" и "Захват".

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Сергей Сурепин
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