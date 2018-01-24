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Регион
Опубликовано 24 января 2018, 12:12

Toyota теперь спонсирует киберспорт

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;REUTERS/Mike Blake

Фото: © REUTERS/Mike Blake

Производитель автомобилей подписал спонсорское соглашение с лигой Overwatch. Контракт действителен один год.

Подразделение компании Toyota Motor Corporation в США подписало спонсорское соглашение с издателем Activision Blizzard. Теперь производитель автомобилей будет финансировать лигу Overwatch. Контракт действует только один год.

Компания Toyota планирует создавать контент по соответствующему турниру, а также предоставит автомобили для Blizzard Arena. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Напомним, Toyota — третий официальный спонсор лиги Overwatch. До этого контракты подписали HP и Intel. Также с разработчиками сотрудничает Twitch. Площадка для трансляции видео подписала контракт на два года и заплатила 90 миллионов долларов за эксклюзивный показ матчей.

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Сергей Сурепин
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