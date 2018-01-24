Toyota теперь спонсирует киберспорт

Производитель автомобилей подписал спонсорское соглашение с лигой Overwatch. Контракт действителен один год.

Подразделение компании Toyota Motor Corporation в США подписало спонсорское соглашение с издателем Activision Blizzard. Теперь производитель автомобилей будет финансировать лигу Overwatch. Контракт действует только один год.

Компания Toyota планирует создавать контент по соответствующему турниру, а также предоставит автомобили для Blizzard Arena. Финансовые подробности сделки не раскрываются.