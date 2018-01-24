Toyota теперь спонсирует киберспорт
Фото: © REUTERS/Mike Blake
Производитель автомобилей подписал спонсорское соглашение с лигой Overwatch. Контракт действителен один год.
Подразделение компании Toyota Motor Corporation в США подписало спонсорское соглашение с издателем Activision Blizzard. Теперь производитель автомобилей будет финансировать лигу Overwatch. Контракт действует только один год.
Компания Toyota планирует создавать контент по соответствующему турниру, а также предоставит автомобили для Blizzard Arena. Финансовые подробности сделки не раскрываются.
Напомним, Toyota — третий официальный спонсор лиги Overwatch. До этого контракты подписали HP и Intel. Также с разработчиками сотрудничает Twitch. Площадка для трансляции видео подписала контракт на два года и заплатила 90 миллионов долларов за эксклюзивный показ матчей.