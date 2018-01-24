Steam отметит китайский Новый год распродажей

Разработчики в очередной раз проведут акцию с низкими ценами на игры, в рамках которой разорят геймеров.

Компания Valve назвала дату проведения новой распродажи. В этот раз она будет приурочена к празднованию китайского Нового года.

Начнётся распродажа в Steam уже 15 февраля. Специальная акция получила название "Лунный Новый год". Она продлится до 19 февраля. Последний раз Valve отмечала китайский Новый год в 2016 году. Пока не известно, на какие именно игры будет снижена цена.