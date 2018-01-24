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Регион
Опубликовано 24 января 2018, 13:51

Steam отметит китайский Новый год распродажей

Фото: &copy;facebook.com/Steam

Фото: ©facebook.com/Steam

Разработчики в очередной раз проведут акцию с низкими ценами на игры, в рамках которой разорят геймеров.

Компания Valve назвала дату проведения новой распродажи. В этот раз она будет приурочена к празднованию китайского Нового года.

Начнётся распродажа в Steam уже 15 февраля. Специальная акция получила название "Лунный Новый год". Она продлится до 19 февраля. Последний раз Valve отмечала китайский Новый год в 2016 году. Пока не известно, на какие именно игры будет снижена цена.

Напомним, китайский Новый год будут праздновать 16 февраля.

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Сергей Сурепин
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