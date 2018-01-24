ГД одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Законопроект был принят в первом чтении и предполагает размер штрафов до пяти миллионов рублей.

Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего наказание за неисполнение закона о СМИ-иноагентах. Документ предполагает введение административного штрафа в размере до пяти миллионов рублей за несоблюдение порядка деятельности СМИ, которое было признано иностранным агентом.

Согласно законопроекту, для рядовых граждан предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей. А для юридических лиц размер наказания предусмотрен вплоть до пяти миллионов рублей штрафа.