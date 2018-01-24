ГД одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
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Законопроект был принят в первом чтении и предполагает размер штрафов до пяти миллионов рублей.
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего наказание за неисполнение закона о СМИ-иноагентах. Документ предполагает введение административного штрафа в размере до пяти миллионов рублей за несоблюдение порядка деятельности СМИ, которое было признано иностранным агентом.
Согласно законопроекту, для рядовых граждан предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей. А для юридических лиц размер наказания предусмотрен вплоть до пяти миллионов рублей штрафа.
Как сообщал Лайф, ранее сенатор Андрей Климов заявил, что призывы некоторых иностранных СМИ бойкотировать президентские выборы в России являются нарушением. По мнению Климова, деятельность некоторых СМИ-иноагентов заключается в фактическом манипулировании общественным мнением в России, в том числе манипулировании поведением электората.