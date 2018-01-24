Вице-президент ЕП проигнорировала вклад СССР в освобождение Освенцима

Упоминания Красной армии Мейрид Макгиннесс избежала во время своего выступления в День памяти жертв холокоста.

Вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс во время своего выступления не упоминала Красную армию, освободившую концлагерь Освенцим, и заявила, что это были "союзные войска".

— Зимой 45-го года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау были освобождены силами союзных войск… Холокост — это преступление против человечества, — заявила Макгиннесс.

В ответ на это президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор отметил, что есть много желающих принизить достижения СССР во время Второй мировой войны, ссылаясь на то, что Красная армия была союзником Германии в 1939 году.

— Надо отдать должное политкорректности (вице-президента Европарламента. — Прим. ред.). Можно сказать, что союзные войска освободили лагеря смерти. Но если говорить конкретно про 27 января, то это была Красная армия, часть союзных войск. В этом смысле это правда, — объяснил Моше.