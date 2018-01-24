Геймерам предложили стать инвесторами Atari
Японские разработчики собирают денежные средства для выпуска новой игры на Nintendo Switch.
Фото: © flickr / Valentin Kozin
Компания Atari хочет выпустить новую часть симулятора парка развлечения RollerCoaster Tycoon на гибридной консоли Nintendo Switch. Денежные средства разработчики хотят собрать с геймеров.
Для этого команда запустила новую краудфандинговую кампанию. Atari хочет собрать от 10 тысяч долларов до миллиона. Любой желающий может вложить от 250 долларов и увидеть своё имя на сайте инвесторов.
За разработку проекта будет отвечать студия Nvizzio Creations. Ранее эта фирма работала над RollerCoaster Tycoon Touch. Пользователям обещают современную игру, которая будет использовать все возможности новой гибридной консоли.
Пока Atari не называет дату выхода игры.