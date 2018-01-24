Геймеры раскритиковали обновлённую версию StarCraft
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По словам пользователей, в последнее время популярность игры снизилась до критического уровня.
Администрация сервера Fish, одной из главных платформ для корейских игроков в оригинальную StarCraft, опубликовал обращение к разработчикам. Геймеры раскритиковали действия компании Blizzard Korea.
Сейчас разработчиков обвиняют в том, что обновлённая версия StarCraft стремительно теряет популярность. В частности, игроки остались недовольны платой за лицензии и проведение турниров. Вместе с этим они жалуются на огромное количество ошибок, с которыми сталкиваются во время игры.
Напомним, обновлённая версия StarCraft вышла летом 2017 года. Ранее Fish была главной платформой для StarCraft в Корее. С выходом новой версии игры пользователям пришлось перейти на серверы Blizzard.