Геймеры раскритиковали обновлённую версию StarCraft

По словам пользователей, в последнее время популярность игры снизилась до критического уровня.

Администрация сервера Fish, одной из главных платформ для корейских игроков в оригинальную StarCraft, опубликовал обращение к разработчикам. Геймеры раскритиковали действия компании Blizzard Korea.

Сейчас разработчиков обвиняют в том, что обновлённая версия StarCraft стремительно теряет популярность. В частности, игроки остались недовольны платой за лицензии и проведение турниров. Вместе с этим они жалуются на огромное количество ошибок, с которыми сталкиваются во время игры.