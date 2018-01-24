Создатели Assassin’s Creed выпустили конкурента Siri
Скриншот видео: youtube.com/Ubisoft
Разработчики выпустили голосового помощника для геймеров. Он появится в Ubisoft Club.
Компания Ubisoft объявила о запуске персонального ассистента. Он получил название Сэм и будет доступен в приложении Ubisoft Club. Разработчики вдохновлялись Siri.
Помощник Сэм может отвечать на простые запросы с помощью голосовых команд. Он может рассказать, когда выйдет та или иная игра, показать вам трейлер нового проекта, а также помочь с прохождением любимого боевика.
Персональный ассистент от Ubisoft также будет следить за вашими игровыми успехами. Сэм предложит смотреть видео на YouTube. В будущем помощник сможет анализировать достижения и поведение игрока, а также публиковать полезные советы.