Создатели Assassin’s Creed выпустили конкурента Siri

Разработчики выпустили голосового помощника для геймеров. Он появится в Ubisoft Club.

Компания Ubisoft объявила о запуске персонального ассистента. Он получил название Сэм и будет доступен в приложении Ubisoft Club. Разработчики вдохновлялись Siri.

Помощник Сэм может отвечать на простые запросы с помощью голосовых команд. Он может рассказать, когда выйдет та или иная игра, показать вам трейлер нового проекта, а также помочь с прохождением любимого боевика.