Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2018, 18:38

Создатели Assassin’s Creed выпустили конкурента Siri

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Ubisoft

Скриншот видео: youtube.com/Ubisoft

Разработчики выпустили голосового помощника для геймеров. Он появится в Ubisoft Club.

Компания Ubisoft объявила о запуске персонального ассистента. Он получил название Сэм и будет доступен в приложении Ubisoft Club. Разработчики вдохновлялись Siri.

Помощник Сэм может отвечать на простые запросы с помощью голосовых команд. Он может рассказать, когда выйдет та или иная игра, показать вам трейлер нового проекта, а также помочь с прохождением любимого боевика.

Персональный ассистент от Ubisoft также будет следить за вашими игровыми успехами. Сэм предложит смотреть видео на YouTube. В будущем помощник сможет анализировать достижения и поведение игрока, а также публиковать полезные советы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ubisoft
  • assassinscreed
  • Apple
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar