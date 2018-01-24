В РКК "Энергия" рассказали, как будут ликвидировать МКС

На 333-километровой орбите станцию покинут космонавты и астронавты, на отметке в 279 км она достигнет точки невозврата.

Во время затопления Международной космической станции (МКС) до поверхности Земли могут долететь около 120 тонн несгоревших обломков, которые попадут в несудоходный район Тихого океана, рассказал замначальника отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Рафаил Муртазин.

— Масса "Мира" (затопленной в 2001 году российской орбитальной станции. — Прим. ред.) — 130 тонн, масса МКС — 420–450 тонн; при этом, когда мы занимались проблемой затопления "Мира", мы делали оценку, думали, что около 40 тонн обломков массой от 50 граммов до 100 килограммов могут достичь Земли… Всё-таки 450 тонн, если даже третья часть, то это порядка 100–120 тонн (смогут пройти через плотные слои атмосферы. — Прим. ред.), — сообщил Муртазин на "Королевских чтениях" в Москве.

По словам специалиста, на всей траектории снижения станции, начиная с высоты около 400 километров, можно выделить несколько точек. На 333-километровой орбите станцию покинут космонавты и астронавты, на отметке в 279 км она достигнет точки невозврата.

На высоте около 110 км от МКС отделятся солнечные батареи и радиаторы, на 105 км она распадётся на модули, которые разрушатся на высоте 70–75 км. Обломки упадут в несудоходном районе Тихого океана с разбросом примерно на шесть тысяч километров.