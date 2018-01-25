Композитор "Пиратов Карибского моря" создаёт музыку для космического симулятора

Композитор Джефф Дзанелли создаёт музыку для космического симулятора Star Citizen. До этого он работал над "Пиратами Карибского моря".

По словам Дзанелли, пока он написал композиций на три часа. Музыкант рассказал, что движок будущей игры уже умеет использовать необходимую музыку в определённых местах. Во время сражений будут звучать тревожные композиции, а во время путешествия по космосу игрок услышит меланхоличную музыку.