Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds занимаются благотворительностью

Разработчики самого популярного шутера 2017 года планируют потратить в этом году два миллиона долларов на эти цели.

Компания PUBG Corporation планирует в течение 2018 года потратить два миллиона долларов на благотворительность. Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds уже придумали, куда переведут средства.

Уже 29 января начинается мероприятие PUBG Charity Marathon от организации Extra Life. Разработчики внесут на счёт марафона 300 тысяч долларов. Средства отправятся в пользу некоммерческой организации Children's Miracle Network Hospitals, которая занимается поддержкой детских госпиталей.

В апреле разработчики совместно с Gamers Outreach проведут турнир во время события Gamers for Giving. Команда пожертвует столько же, сколько остальные геймеры. Gamers Outreach помогает госпитализированным детям при помощи видеоигр и игрового сообщества.