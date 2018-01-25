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Опубликовано 25 января 2018, 08:31

Хидэо Кодзима объяснил дружбу с Гильермо дель Торо и Мадсом Миккельсеном

Фото &copy; Wikimedia Commons/Georges Seguin

Фото © Wikimedia Commons/Georges Seguin

Причина таких отношений японского геймдизайнера с другими созидателями заключается в одиночестве.

Известный геймдизайнер и создатель серии Metal Gear Хидэо Кодзима рассказал, почему он дружит с актёрами, режиссёрами и другими геймдизайнерами. По словам японца, ему сложно общаться с людьми, далёкими от индустрии, так как они его просто не понимают.

Хидэо Кодзима заявил, что созидатели всегда одиноки. Создатель Metal Gear признаётся, что у него нет времени на встречи со старыми друзьями. По его словам, далёких от его индустрии людей не интересуют идеи, которые есть у Кодзимы.

Напомним, что среди его товарищей — режиссёр Гильермо дель Торо, актёры Мадс Миккельсен и Норман Ридус. Также он сотрудничает с Джорданом Вот-Робертсом, автором фильма "Конг: Остров черепа".

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Сергей Сурепин
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