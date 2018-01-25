Госдеп: Поставки оружия в Мьянму могут усугубить конфликт

— Хотя большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, некоторые из них готовы предпринять шаги, которые могут привести к ещё большим страданиям и нестабильности. Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счёт продажи оружия, — приводит слова Науэрт The Seattle Times.