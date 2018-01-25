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Регион
Опубликовано 25 января 2018, 03:23

Госдеп: Поставки оружия в Мьянму могут усугубить конфликт

Полицейский в Мьянме. Фото: &copy; REUTERS

Полицейский в Мьянме. Фото: © REUTERS

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Мьянму договорился о продаже шести самолётов Су-30.

Поставки российского оружия могут привести к усугублению конфликта в Мьянме, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

— Хотя большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, некоторые из них готовы предпринять шаги, которые могут привести к ещё большим страданиям и нестабильности. Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счёт продажи оружия, — приводит слова Науэрт The Seattle Times.

Она также отметила, что США давно не поставляют в Мьянму оружие и военные материалы, так как хотят, чтобы страна "продемонстрировала приверженность правам человека и демократии".

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Артём Андреев
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