Авторы Ghost Recon: Wildlands разочаровали игроков

Студия Ubisoft объявила о планах обновить Ghost Recon: Wildlands. В многопользовательском шутере уже в ближайшее время должны появиться так называемые лутбоксы.

Контейнеры с предметами получат название Battle Crates. Они появятся в шутере уже в конце января 2018 года. Лутбоксы будут доступны после выхода обновления Extended Ops. В каждом ящике будет три случайных предмета. Покупать их можно будет как за игровую валюту, так и за реальные деньги.