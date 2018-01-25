Авторы Ghost Recon: Wildlands разочаровали игроков
Разработчики приняли решение добавить в многопользовательский шутер контейнеры с предметами.
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Студия Ubisoft объявила о планах обновить Ghost Recon: Wildlands. В многопользовательском шутере уже в ближайшее время должны появиться так называемые лутбоксы.
Контейнеры с предметами получат название Battle Crates. Они появятся в шутере уже в конце января 2018 года. Лутбоксы будут доступны после выхода обновления Extended Ops. В каждом ящике будет три случайных предмета. Покупать их можно будет как за игровую валюту, так и за реальные деньги.
Эта новость разочаровала геймеров. Они считают, что Ubisoft таким образом попытается наживаться на них, тем самым изменив баланс игры.