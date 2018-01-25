Появился первый киберспортивный стадион на колёсах
Теперь проводить виртуальные соревнования можно в любом месте с помощью специального грузовика.
Фото: © twitter.com/eSports4Players
Организаторы киберспортивных турниров представили новый стадион. Проект получил название Esports Arena Drive. Он представляет собой грузовик, который за считанные минуты превращается в киберспортивный стадион.
The #RoadToVegas was a success! The #EsportsArenaDrive truck heads to the #DAYTONA500 with @DISUpdates and @704nascarheat for its next stop! #BigMeta pic.twitter.com/o6fEHAmH8O— Esports Arena (@EsportsArena) January 11, 2018
Передвижная арена включает в себя полноценную сцену и десять ПК. Благодаря Esports Arena Drive организаторы смогут проводить турниры в любом месте.
На втором этаже стадиона на колёсах расположено кафе со столиками. Посетители и участники соревнований могут комфортно проводить время в ожидании матчей.
Впервые передвижной стадион представят 22 марта 2018 года в Лас-Вегасе. Он станет дополнением к полноценному стадиону, расположившемуся в Luxor Hotel & Casino.