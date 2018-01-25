Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января 2018, 09:27

Появился первый киберспортивный стадион на колёсах

Теперь проводить виртуальные соревнования можно в любом месте с помощью специального грузовика.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/eSports4Players

Фото: © twitter.com/eSports4Players

Организаторы киберспортивных турниров представили новый стадион. Проект получил название Esports Arena Drive. Он представляет собой грузовик, который за считанные минуты превращается в киберспортивный стадион.

Передвижная арена включает в себя полноценную сцену и десять ПК. Благодаря Esports Arena Drive организаторы смогут проводить турниры в любом месте.

На втором этаже стадиона на колёсах расположено кафе со столиками. Посетители и участники соревнований могут комфортно проводить время в ожидании матчей.

Впервые передвижной стадион представят 22 марта 2018 года в Лас-Вегасе. Он станет дополнением к полноценному стадиону, расположившемуся в Luxor Hotel & Casino.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • США
  • киберспорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar