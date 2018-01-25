Появился первый киберспортивный стадион на колёсах

Организаторы киберспортивных турниров представили новый стадион. Проект получил название Esports Arena Drive. Он представляет собой грузовик, который за считанные минуты превращается в киберспортивный стадион.

Передвижная арена включает в себя полноценную сцену и десять ПК. Благодаря Esports Arena Drive организаторы смогут проводить турниры в любом месте.

На втором этаже стадиона на колёсах расположено кафе со столиками. Посетители и участники соревнований могут комфортно проводить время в ожидании матчей.